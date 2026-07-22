Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
La vittima è un 67enne, domiciliato nella regione, che stava effettuando dei lavori
AQUILA - Un altro incidente mortale in montagna, di nuovo in Valle di Blenio.
Ad annunciarlo, questo pomeriggio, è un comunicato della Polizia cantonale. L'allarme era scattato poco più di 24 ore fa, quando alla Centrale comune d'allarme (CECAL) era giunto l'avviso del mancato rientro a casa di un 67enne, cittadino svizzero domiciliato nella regione.
Immediatamente è stato attivato un dispositivo di ricerca congiunto tra la Polizia cantonale e la REGA. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto poco prima delle 17.30 nella zona della Valle di Garzora, in territorio di Aquila, a un'altitudine di circa 1'800 metri.
Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il 67enne stava effettuando dei lavori, quando è rimasto vittima di una caduta di diversi metri.