Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

Immediatamente è stato attivato un dispositivo di ricerca congiunto tra la Polizia cantonale e la REGA. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto poco prima delle 17.30 nella zona della Valle di Garzora, in territorio di Aquila, a un'altitudine di circa 1'800 metri.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il 67enne stava effettuando dei lavori, quando è rimasto vittima di una caduta di diversi metri.