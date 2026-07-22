Torricella-Taverne
Centauro a terra, arriva l'ambulanza
L'incidente in prossimità di una rotonda. Disagi alla circolazione.
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Centauro a terra, arriva l'ambulanza
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Centauro a terra, arriva l'ambulanza
L'incidente in prossimità di una rotonda. Disagi alla circolazione.
Centauro a terra, arriva l'ambulanza
L'incidente in prossimità di una rotonda. Disagi alla circolazione.
TORRICELLA-TAVERNE - Incidente in moto questo pomeriggio alla rotonda di Taverne, sulla cantonale.
La dinamica non è ancora chiara, ma il centauro avrebbe riportato ferite tali da richiedere l’intervento della Croce Verde di Lugano.
Un lettore segnala la presenza di tracce di sangue sull’asfalto e disagi alla circolazione, inviando anche uno scatto a testimonianza dell’accaduto.
Secondo le prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri veicoli.
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