Arriva lo Sportello Giovani
Il servizio sarà attivo a partire dal 14 settembre
FAIDO - Un nuovo punto di riferimento per i giovani in cerca di lavoro o di un percorso formativo apre a Faido. Si tratta dello Sportello Giovani, un servizio gratuito rivolto a persone tra i 15 e i 30 anni, promosso da SOS Ticino in collaborazione con il Comune di Faido.
L’iniziativa nasce per offrire un supporto concreto a chi si trova in difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro. «Le hai provate tutte e sei ancora senza lavoro? Nessuno risponde alle tue candidature? Sei a un bivio e non sai che strada scegliere?», recita il messaggio di presentazione del servizio, che punta ad accompagnare i giovani nella ricerca di opportunità professionali o formative.
Lo sportello sarà attivo a partire dal 14 settembre e sarà a disposizione ogni secondo lunedì del mese, dalle 8 alle 12, presso la Sala del Consiglio Comunale di Faido, in Piazza Franscini 1.
Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il numero 076 5771451 (anche via WhatsApp) oppure scrivere all’indirizzo dguzzetti@sos-ti.ch. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.sos-ti.ch.