Arriva lo Sportello Giovani

Lo sportello sarà attivo a partire dal 14 settembre e sarà a disposizione ogni secondo lunedì del mese, dalle 8 alle 12, presso la Sala del Consiglio Comunale di Faido, in Piazza Franscini 1.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il numero 076 5771451 (anche via WhatsApp) oppure scrivere all’indirizzo dguzzetti@sos-ti.ch. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.sos-ti.ch.