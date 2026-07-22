Sicurezza stradale a Riazzino, l’ATA torna a segnalare i rischi su via allo Stradonino
L’associazione critica la mancanza di rapporti ufficiali della polizia e chiede il ripristino del divieto di transito per i mezzi pesanti su Via Campagna.
L’associazione critica la mancanza di rapporti ufficiali della polizia e chiede il ripristino del divieto di transito per i mezzi pesanti su Via Campagna.
RIAZZINO - L’ATA Associazione traffico e ambiente torna a denunciare la pericolosità viaria di Via allo Stradonino, in particolare per i ciclisti, e ha scritto nuovamente alla Città di Locarno per esprimere le proprie preoccupazioni.
L’intervento segue un nuovo incidente avvenuto nei pressi dell’entrata e uscita dei posteggi del Park & Rail della stazione FFS di Riazzino e del POLIPARK, che ha coinvolto un ciclista rimasto ferito in modo lieve.
L’episodio richiama alla memoria un incidente ben più grave verificatosi a circa 200 metri di distanza, nel quale un ciclista aveva perso la vita dopo essere stato travolto da un camion. Proprio in quel punto, l’ATA segnala che la segnaletica che vietava l’accesso a Via Campagna ai mezzi pesanti, introdotta su richiesta dell’associazione, è stata barrata, consentendo di fatto nuovamente il transito ai camion.
L’associazione chiede quindi alla Città di Locarno di intervenire rapidamente con due misure precise:
- ripristinare il divieto d’accesso su Via Campagna, consentendolo unicamente al traffico agricolo e ai ciclisti;
- chiudere l’accesso ai posteggi Park & Rail e POLIPARK da Via allo Stradonino, spostandolo sulla vicina strada industriale, da cui i posteggi risultano comunque facilmente accessibili.
L’ATA sottolinea inoltre come, per l’incidente avvenuto nei giorni scorsi, non sia stato redatto alcun rapporto da parte della polizia. Una mancanza ritenuta grave, perché impedisce di includere l’episodio nelle statistiche ufficiali, alterando così la rappresentazione della realtà.
L’associazione evidenzia infine che il luogo dell’incidente era già stato segnalato dal Cantone, che in fase di licenza edilizia aveva vietato l’utilizzo dell’accesso per il posteggio LIDL.