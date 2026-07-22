La Lega su Zali: «Quando il quadro sarà chiaro ci esprimeremo»

La Lega, in sostanza, attende che i contorni della vicenda siano cristallini: «Prima vengono i fatti, poi le valutazioni». «La presunzione d’innocenza vale per tutti - conclude Piccaluga -. Quando il quadro sarà sufficientemente chiaro, ci esprimeremo con serietà, chiarezza e senso di responsabilità».

In mattinata, su tutti i media, sono stati riportati i contenuti di alcuni estratti audio attribuiti a Claudio Zali, nei quali lo stesso si lascia andare, nel corso di una conversazione telefonica, a dichiarazioni sopra le righe (pronuncerebbe frasi ritenute particolarmente gravi, tra cui un'esortazione a compiere atti contrari alla legge fra le quali: «Riempila di botte, io l’ho pestata»). Si è espressa anche la politica, in particolare i presidenti del PLR e del Centro e il copresidente del PS, Alessandro Speziali, Fiorenzo Dadò e Fabrizio Sirica, che hanno chiesto a Zali di intervenire pubblicamente per chiarire i fatti.