L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»

«Parole in contrasto con i valori che lo Stato è chiamato a promuovere»

«La vicenda solleva interrogativi che non possono essere liquidati come una semplice questione privata», continua l'MPS. «È evidente che eventuali registrazioni ottenute illegalmente e la loro diffusione dovranno essere valutate nelle sedi competenti. Ma il dibattito pubblico non può fermarsi a questo aspetto. Chi ricopre una carica istituzionale di primo piano deve rispondere anche del significato politico e culturale delle proprie parole e dei propri comportamenti, soprattutto quando questi entrano in contrasto con i valori e gli impegni che lo Stato è chiamato a promuovere e che afferma di voler promuovere, in particolare nella lotta contro le violenze di genere e quelle domestiche».

«Una concezione della relazione con le donne incompatibile con il ruolo»

Le frasi attribuite a Zali, «indipendentemente dagli accertamenti che dovranno essere svolti, evocano una concezione della relazione con le donne e della gestione dei conflitti che appare incompatibile con il ruolo di chi dirige il Dipartimento delle istituzioni e ha la responsabilità politica del settore della giustizia e della sicurezza».