Rubate almeno tre Madonne di bronzo

NEGGIO - Almeno tre statue rubate in altrettante tombe al cimitero di Neggio. Per la precisione si tratterebbe di tre Madonne di bronzo. A confermarlo è Paolo Maspero, ex consigliere comunale della località malcantonese. «Forse ci sono stati ulteriori danni o furti. Invito la popolazione a fare un giro tra le tombe affinché si sappia qual è l'effettiva entità dell'accaduto», dice a tio.ch.