Rubate almeno tre Madonne di bronzo
Dopo il caso di Bioggio, vandalismi e furti anche al cimitero di un'altra località della zona. Intanto il Comune tace.
NEGGIO - Almeno tre statue rubate in altrettante tombe al cimitero di Neggio. Per la precisione si tratterebbe di tre Madonne di bronzo. A confermarlo è Paolo Maspero, ex consigliere comunale della località malcantonese. «Forse ci sono stati ulteriori danni o furti. Invito la popolazione a fare un giro tra le tombe affinché si sappia qual è l'effettiva entità dell'accaduto», dice a tio.ch.
L'atto vandalico risalirebbe a qualche giorno fa e si sarebbe verificato verosimilmente nelle ore notturne.
Poche settimane prima i vandali avevano preso di mira il cimitero di Bioggio, rubando anche in quel caso statue di valore. Ora purtroppo tocca a Neggio.
Ad avere commesso il gesto di Neggio potrebbero essere state le stesse persone che già avevano agito a Bioggio? È stata fatta denuncia in polizia?
Sulla questione tio.ch ha cercato di interpellare il Comune. Invano. Trattandosi di una tematica di interesse pubblico, la risposta arrivata per mail lascia l'amaro in bocca.
«Il Comune di Neggio – si legge nello scritto – non rilascia informazioni su singoli episodi che potrebbero coinvolgere la sicurezza o la sfera privata dei cittadini. Eventuali segnalazioni vengono gestite secondo le procedure previste, in collaborazione con le autorità competenti. Quando vi sono comunicazioni ufficiali da condividere con la popolazione o con i media, provvediamo a diffonderle tramite i canali istituzionali».