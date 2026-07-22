Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

Seduto nella sua casa temporanea a Katerini, con un collare ortopedico e visibili segni di ustioni e lividi, Karović ripercorre l’incidente avvenuto a oltre 4.500 metri di altitudine. «Sono fortunato», afferma. «Non ricordo molto, ma sono ancora vivo». Secondo il suo avvocato, è sopravvissuto «per caso»: sbalzato fuori dal finestrino dal petto in su, avrebbe perso conoscenza più volte («con la testa e il braccio destro fuori dall'aereo») alla velocità di oltre 600 km/h.