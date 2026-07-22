Trovato morto Siad, presunto reclutatore di Epstein

Il decesso è avvenuto lunedì sera. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta apparentemente per arresto cardiaco. A trovarlo privo di sensi in cucina è stata la sua coinquilina, una donna di 28 anni, che ha poi allertato i vicini.

La procura di Nanterre ha fatto sapere che è stata aperta un’indagine sulle cause della morte subito dopo il ritrovamento del corpo. Siad era oggetto di un’inchiesta a Parigi affidata all’ufficio specializzato nella lotta alla tratta di esseri umani ed era accusato di diversi reati, tra cui stupro. L’uomo ha sempre respinto tutte le accuse.