Tre morti per hantavirus

Il ministero ha inoltre reso noto che altri due decessi, entrambi di medici nello Stato di Barinas, sono ancora oggetto di indagine, non sono stati attribuiti all'hantavirus e non risultano collegati ai casi di Anzoátegui. La nota ufficiale è stata diffusa dopo che la Federazione medica venezuelana aveva segnalato la diffusione di una patologia con sintomi febbrili, emorragici e respiratori nei due Stati, riferendo la morte di almeno tre medici e di altri residenti, tra cui tre membri della stessa famiglia nella località di Boca del Pao, nel sud di Anzoátegui.