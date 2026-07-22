Nel mondo si vive di più, ma quasi 11 anni in cattiva salute

Il 57,4% degli anni di cattiva salute nel 2023 a livello mondiale è stato causato da un gruppo relativamente piccolo di patologie croniche perlopiù non fatali. I disturbi muscoloscheletrici, in particolare il mal di schiena, sono stati il principale fattore che ha contribuito al divario di morbilità, seguiti da disturbi mentali come depressione e ansia, malattie degli organi di senso, tra cui deficit uditivi.