UCRAINA
Zelensky licenzia il comandante in capo Syrskyj
Il nuovo comandante in capo sarà Mychajlo Drapatyj, ha comunicato su Telegram.
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Fonte Sda Dpa
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Zelensky licenzia il comandante in capo Syrskyj
Il nuovo comandante in capo sarà Mychajlo Drapatyj, ha comunicato su Telegram.
Zelensky licenzia il comandante in capo Syrskyj
Il nuovo comandante in capo sarà Mychajlo Drapatyj, ha comunicato su Telegram.
KIEW - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione di Oleksandr Syrsky, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatyi.
«Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapatyi. Sono grato a Oleksandr Syrsky e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina», ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram.
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