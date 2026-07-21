1,16 milioni di morti l'anno sulle strade, ed è una buona notizia

La dichiarazione impegna gli Stati a rafforzare strategie nazionali, normative e controlli, migliorare dati e standard di sicurezza e adottare il modello del “safe system”, che punta a ridurre l’impatto degli errori umani con infrastrutture e veicoli più sicuri.

La crescente urbanizzazione e i nuovi modelli di mobilità stanno mettendo sotto pressione sistemi di trasporto spesso progettati per le auto. Tra il 2011 e il 2025 il numero di motocicli è triplicato e oggi i motociclisti rappresentano quasi un terzo delle vittime. L’uso del casco riduce di oltre sei volte il rischio di morte. «Oltre la metà delle vittime non è in auto ma a piedi, in bici o in moto», ha ricordato Etienne Krug dell’OMS, chiedendo interventi più rapidi su velocità, guida in stato alterato e sicurezza delle infrastrutture.