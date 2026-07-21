Iniziativa pro aborto, il principe Alois potrebbe mettere il veto

Al momento, nel Principato l'interruzione di gravidanza non è ammessa. Le donne che desiderano compiere questo atto possono recarsi all'estero, ma non possono parlarne sul territorio liechtensteiniano con un ginecologo e nessuna assicurazione sanitaria riconosce loro i costi sostenuti. «L'odierna situazione legale è caratterizzata da stigma e tabù e non rispecchia la situazione di numerose donne del nostro Paese», sostiene il comitato iniziativista.

Tuttavia il principe ereditario - e reggente di Stato - Alois ha il diritto di veto su qualsiasi decisione popolare e parlamentare e ha dichiarato al quotidiano «Liechtensteiner Vaterland» che intende farne uso in questo caso. A Keystone-ATS il suo Ufficio della comunicazione ha aggiunto che «il motivo principale è che nelle disposizioni relative all'interruzione di gravidanza non viene sufficientemente protetto il bene giuridico fondamentale della tutela della vita».