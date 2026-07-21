Sequestrati quasi 800 chili di cocaina purissima

Lo stupefacente era abilmente occultato tra decine di pallet di banane, in un tentativo di eludere i controlli lungo una rotta commerciale considerata sensibile. L’intervento è il risultato di un’intensa attività di analisi e monitoraggio condotta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane sulle linee di traffico tra il Sud America e il porto di Vado Ligure, sempre più strategico per i flussi commerciali diretti in Europa.

Si tratta di uno dei sequestri più rilevanti degli ultimi anni nello scalo ligure. Secondo le stime, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro.



