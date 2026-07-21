Per la prima volta ci sono più donne che uomini nel governo

Anche se nei quattro ruoli chiave alla guida dei dicasteri più importanti - Tesoro, Interni, Esteri e Difesa - la presenza femminile passa da tre a uno rispetto al precedente esecutivo di Keir Starmer.

Tra le figure di spicco della squadra di Burnham figurano la ministra dell'Interno, Shabana Mahmood, quella della Sanità, Yvette Cooper, e ancora Angela Rayner, titolare delle Politiche abitative (dossier chiave per le politiche pubbliche del neo premier), Lucy Powell all'Istruzione e Louise Haigh, neo cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato (sorta di vicepremier de facto). Il precedente record era stato fissato nel primo governo di Starmer, insediatosi nel 2024, con 11 donne su 22 membri.