«Imminente un nuovo ciclo di dazi voluto da Trump»

«Gli Usa dispongono di leggi che vietano il commercio di merci prodotte tramite lavoro forzato - ha notato Greer -. La maggior parte degli altri Paesi non ha una legge in materia; e quelli che ce l'hanno, di fatto non la applicano». I dazi proposti ex Sezione 301 nei confronti di 60 Paesi riguarderebbero «circa il 99% del nostro commercio», ha concluso.