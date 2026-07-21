Caos a Bologna, 60 agenti feriti e accuse pesantissime: «Si cercava il morto»

«Dinanzi alla perdita di una vita, soprattutto durante un intervento delle forze dell'ordine - spiega Fsp - ci si trova davanti una tragedia che merita rispetto, rigore, verità e giustizia. In uno stato democratico la verità si accerta nelle aule di giustizia, non nei tribunali dei social o nel tribunale della piazza. Fin quando le attività di indagine non faranno chiarezza sull'accaduto il rispetto deve valere per tutte le parti in causa: in primis per chi ha perso la vita e per i suoi familiari affranti dal dolore ma deve valere anche per quei poliziotti che, mentre svolgevano il proprio dovere, si sono ritrovati al centro di un dramma che li accompagnerà probabilmente per tutta la vita».

Fsp si scaglia anche contro gli «esponenti istituzionali di primo piano» che hanno «invitato a manifestare in piazza nell'immediatezza dei fatti per chiedere verità e giustizia, quasi a voler sottintendere dubbi sulla trasparenza e imparzialità delle indagini». «Convocare la piazza senza la consapevolezza di poterla gestire in modo equilibrato è da irresponsabili», dichiara il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni.