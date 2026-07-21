Quasi 100 militari Usa feriti dal 7 luglio

Trump, su Truth, ha minacciato assicurando che «ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà a caro prezzo quell'uccisione, e molte volte tanto!», aggiungendo che «questa direttiva è stata trasmessa al segretario alla Difesa Pete Hegseth, al capo di Stato maggiore congiunto Daniel Caine e a tutti i vertici militari».

Hegseth, in merito alla morte dei ultimi militari in Giordania, ha scritto su X: «Che Dio vi accompagni, eroi. Il loro sacrificio non fa che rafforzare la nostra determinazione». Il Pentagono, sui militari caduti, ha spiegato che erano impegnati in Medio Oriente nell'operazione Inherent Resolve, il nome della missione statunitense contro il gruppo dello Stato Islamico. Erano assegnati al Comando di Difesa Aerea e Missilistica dell'Esercito.