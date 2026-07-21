Verso il divieto dei social per gli under 15

Quanto ai profili già esistenti, il divieto si applicherà «alla scadenza di un termine di quattro mesi», ovvero il primo gennaio 2027. Durante questo termine, «andremo a chiudere i conti già attivi degli under-15», aveva spiegato il mese scorso Macron, che si è impegnato personalmente su questa riforma, tra le più importanti del suo secondo mandato all'Eliseo. Nella bozza sono comunque previste eccezioni come le «enciclopedie on-line». Esclusi anche i «progetti digitali a vocazione educativa». La Francia viene scrutata da vicino anche dai vicini europei, che vorrebbero adottare disposizioni simili.

In Italia, un'analoga iniziativa bipartisan viene promossa ormai da tempo dalle parlamentari Lavinia Mennuni e Marianna Madia, ma è rimasta a lungo arenata in parlamento. Macron punta, tra l'altro, alla costituzione di una vera e propria «coalizione di volonterosi per proteggere i nostri bambini e adolescenti. Proteggere i nostri bambini - ha avvertito nei mesi scorsi il presidente della Francia - non è solo una questione di regolamentazione: è una questione di civiltà».