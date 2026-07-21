1,4 miliardi di litri di birra in meno

La contrazione ha interessato anche i principali mercati. In Europa la produzione è diminuita dell'1,6 percento, fermandosi a 51 miliardi di litri. A pesare sono stati soprattutto i cali registrati in Germania e Polonia. Nonostante ciò, la Repubblica Federale mantiene il sesto posto tra i maggiori produttori mondiali, con 7,9 miliardi di litri, dietro a Cina, USA, Brasile, Messico e Russia.

La Cina trascina l'Asia verso il basso

In Asia la produzione è calata dell'1,2 percento, arrivando a 59 miliardi di litri. L'aumento registrato in India non è bastato a compensare le flessioni in Cina, Vietnam, Giappone, Corea del Sud e Myanmar. La Cina resta comunque di gran lunga il primo produttore mondiale, con una quota superiore a un sesto del totale.