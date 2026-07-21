Morti due pompieri in rogo vicino all'aeroporto di Bordeaux
Le vittime erano impegnate nello spegnimento di un incendio a Mérignac, nel dipartimento di Gironda.
BORDEAUX - Due pompieri francesi sono morti mentre tentavano di spegnere le fiamme che avevano avvolto un edificio nei pressi dell'aeroporto di Bordeaux, a Mérignac, nel dipartimento di Gironda.
Due vigili del fuoco hanno perso la vita lottando contro un incendio a Mérignac. Rivolgo alle loro famiglie, ai loro cari e ai pompieri di Francia le condoglianze, la riconoscenza e il sostegno della Nazione', ha scritto in un messaggio pubblicato su X il presidente Emmanuel Macron.
#Deuil | Deux sapeurs-#pompiers ont perdu la vie en intervention à #Mérignac. Toute la communauté des sapeurs-pompiers est aujourd’hui en deuil.— Pompiers de France (@PompiersFR) July 21, 2026
En cet été marqué par des feux de forêt qui se succèdent sur l’ensemble du territoire, des centaines de femmes et d’hommes restent… https://t.co/VAwCQElePq