Prima il video, poi Mamdani si arrende: «Non posso arrestare Netanyahu»

Il sindaco però è convinto che la sua posizione dura non sia isolata e i sondaggi sembrano dargli ragione. Secondo le rilevazioni di Pew Research Center, la maggioranza degli americani ha una visione negativa di Israele, con un picco dell'80% fra i democratici.

Mamdani, primo sindaco musulmano di New York, aveva assicurato già durante la sua campagna elettorale che avrebbe arrestato Netanyahu se la legge glielo avesse consentito. Le norme però non sono dalla parte del sindaco: le consultazioni avviate con i legali hanno infatti accertato che il sindaco non ha l'autorità di ordinare al New York Police Department di arrestare un leader straniero.