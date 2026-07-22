Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
Il diplomatico statunitense visita il Luna Park di Bibione insieme alla figlia, tra curiosità e misure di sicurezza rafforzate.
Il diplomatico statunitense visita il Luna Park di Bibione insieme alla figlia, tra curiosità e misure di sicurezza rafforzate.
VENEZIA - L'ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta, ha compiuto una sosta inattesa a Bibione (Venezia). A bordo del suo mega yacht "Boardwalk", dopo gli impegni dei giorni scorsi a Venezia, si è fermato, pare su richiesta della figlia, per visitare il Luna Park della località balneare. Lo riporta Il Gazzettino online.
L'imbarcazione ha gettato le ancore al largo della famosa località turistica, con l'ambasciatore e la figlia sbarcati a terra con un'imbarcazione di supporto. Per garantire la sicurezza, è stato attivato un dispiegamento di forze di polizia.
Il Luna Park di Bibione è considerato il più grande d'Italia nella sua categoria. Le autorità locali hanno evidenziato il «profondo e sincero legame» che Fertitta sta stringendo con il territorio.
Questa parentesi ludica precede le prossime tappe ufficiali del diplomatico, in programma a Trieste.