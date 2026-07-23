Quasi 20mila persone evacuate dopo un incendio sulla costa atlantica

In nove località della regione, 2.500 evacuati sono stati temporaneamente accolti. La Gendarmerie ha coordinato le operazioni, occupandosi anche della messa in sicurezza delle strutture turistiche interessate.

L’incendio, divampato mercoledì a mezzogiorno nella località di Saumos, ha già interessato una superficie di 2.400 ettari. Le fiamme si sono propagate prima verso Le Porge e successivamente verso Lège Cap-Ferret. Sul posto sono ancora impegnati 500 pompieri, che lavorano senza sosta per contenerlo. La situazione resta critica, ha sottolineato la prefettura.