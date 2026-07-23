Quasi 20mila persone evacuate dopo un incendio sulla costa atlantica
Sono coinvolti vacanzieri di otto centri turistici e tre campeggi
BORDEAUX - Un incendio boschivo in continua espansione sulla costa atlantica francese, nei pressi di Bordeaux, ha portato all’evacuazione precauzionale di quasi 20.000 persone.
Sono coinvolti vacanzieri di otto centri turistici e tre campeggi, ha comunicato in mattinata la prefettura del dipartimento della Gironde. A questi si aggiungono circa 1.000 residenti di diverse località. Finora non si registrano feriti, ha precisato la prefettura.
In nove località della regione, 2.500 evacuati sono stati temporaneamente accolti. La Gendarmerie ha coordinato le operazioni, occupandosi anche della messa in sicurezza delle strutture turistiche interessate.
L’incendio, divampato mercoledì a mezzogiorno nella località di Saumos, ha già interessato una superficie di 2.400 ettari. Le fiamme si sono propagate prima verso Le Porge e successivamente verso Lège Cap-Ferret. Sul posto sono ancora impegnati 500 pompieri, che lavorano senza sosta per contenerlo. La situazione resta critica, ha sottolineato la prefettura.
Nel corso della mattinata è previsto l’arrivo di ulteriori aerei antincendio nella regione. Già dalla sera di mercoledì erano operativi quattro velivoli e 150 mezzi di soccorso impegnati nella lotta alle fiamme.