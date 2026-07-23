300mila morti per annegamento ogni anno

Oltre il 90% dei decessi per annegamento, ricorda l’Oms, avviene in fiumi, laghi, pozzi, contenitori domestici per l’acqua e piscine nei Paesi a basso e medio reddito. I più colpiti sono bambini e adolescenti che vivono nelle aree rurali.

Tra i principali fattori di rischio ci sono i cambiamenti climatici. L’annegamento è responsabile del 75% dei decessi legati a inondazioni e tempeste, eventi sempre più frequenti a seguito di intense ondate di calore. «Alcuni studi inoltre - spiega l’Oms - evidenziano una forte correlazione tra ondate di calore e annegamenti: nel Regno Unito, ad esempio, una ricerca ha rilevato che i decessi per annegamento aumentano del 7,2% per ogni grado in più. Il rischio è quasi cinque volte superiore nei giorni in cui la temperatura supera i 25°C rispetto a quando scende sotto i 10°C».