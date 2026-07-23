Cerca e trova immobili
Segnalaci
MENDRISIOTTO

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

«Guanti, servietta» e sangue freddo. A 79 anni, l'ex meccanico Gianpio "Gianni" Aiani dedica la pensione agli animali in difficoltà: oltre 4mila interventi in dieci anni. «Quelli selvatici? Se non se ne vanno da soli, chiamo il guardiacaccia».
La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
Foto Tio
Gianni ci mostra gli strumenti per gli interventi di salvataggio e trasporto.
di Paolo ContangeloGiornalista
La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
«Guanti, servietta» e sangue freddo. A 79 anni, l'ex meccanico Gianpio "Gianni" Aiani dedica la pensione agli animali in difficoltà: oltre 4mila interventi in dieci anni. «Quelli selvatici? Se non se ne vanno da soli, chiamo il guardiacaccia».

CASTEL SAN PIETRO - È notte fonda. Ma a bordo strada, vicino al bosco che si affaccia sulle gole della Breggia, lo si vede benissimo: indossa il gilet catarifrangente di ordinanza, dopo essere sceso da una vecchia Yaris grigia con i segnali luminosi ben accesi. È Gianpio "Gianni" Aiani, 79 anni, di Mendrisio. L'ex meccanico di moto si appresta a una nuova missione, in aiuto di qualche animale in difficoltà. Decidiamo di saperne di più e lo incontriamo tempo dopo, proprio dove lo avevamo visto, tra Castel S.Pietro e Morbio Superiore, vicino al "Punt dal Castell", quando è quasi sera.

«“C’è un animale investito”, e noi interveniamo».
«Io prima di andare in pensione ero un meccanico di moto», ci racconta il presidente del Soccorso Animali del Mendrisiotto (ATVSA), realtà attiva dal 2016. «Lavoravo a Mendrisio, dall’Ortelli. Avevamo Suzuki, Yamaha, Kawasaki». Una figura conosciuta la sua: «Sì, mi conoscono tutti». Sbirciando nella sua auto, notiamo gli strumenti del mestiere. Non mancano trasportino, asciugamani, guanti e «una telecamera» per l'individuazione di animali in trappola, «come un gatto finito in un canale».

Dopo la pensione "Gianni" ha trasformato l’esperienza e il legame con il territorio in un impegno concreto per la tutela degli animali. «Siamo in cinque nel comitato». Tutti operano senza compenso: «Non prendiamo niente». Dal 2016 a oggi l’attività è cresciuta costantemente. «Nel primo anno abbiamo fatto 174 interventi - spiega Aiani -, poi siamo arrivati a circa 600 l’anno scorso». I salvataggi, recuperi e trasporti - oltre 4mila in dieci anni - avvengono quasi sempre su segnalazione: «Noi andiamo solo su chiamata. La gente ci chiama: “C’è un animale investito”, e noi interveniamo».

L’attività riguarda soprattutto animali domestici, in particolare gatti e cani, ma a essere salvati in questi anni sono stati anche uccelli feriti, tartarughe, coniglietti abbandonati, galline («chiuse in una roulotte»). «Quest’estate sono stati tanti i gatti randagi», racconta. Spesso si tratta di animali abbandonati: «Quando c’era il Covid tutti prendevano un animaletto. Poi, passata la festa, tanti li hanno abbandonati». Un fenomeno che ha conseguenze dirette: «Non riescono a cercarsi il cibo e dopo restano sotto le macchine».

Foto TioGianni ci mostra gli strumenti per gli interventi di salvataggio e trasporto.

Il lavoro dell’associazione consiste nel recupero e nell’assistenza, in collaborazione con le strutture del territorio: «Li portiamo alla protezione animali a Melano, poi vanno dal veterinario, vengono vaccinati e sterilizzati, pronti per un’eventuale adozione». Negli anni, il suo intervento è stato decisivo anche in situazioni drammatiche, come nel caso di chi cerca di disfarsi del proprio animale domestico nel peggiore dei modi. «Sono intervenuto, ho recuperato il cane e l’ho portato alla protezione animali. Non l’abbiamo messo sul giornale perché se no davamo corda a quello che l’ha fatto».

«Guanti e servietta» per il tasso ferito: «Chiamo sempre il guardiacaccia»
Accanto agli animali domestici, non mancano gli interventi sulla fauna selvatica, secondo protocolli precisi. «Se il tasso è ferito, vedo che ferite ha. Se non se ne va, lo recupero e poi chiamo il guardiacaccia. Questa è la prassi normale». Lo stesso vale per altri animali: «Sia tasso sia volpe, chiamo il guardiacaccia. Gli animali selvatici sono di proprietà del cantone».

Gli aneddoti sono tanti, come un ungulato incastrato nella neve: «Era in un tratto di salita, mi sono legato e l'ho liberato: è scappato a tutta velocità, poi si è girato a guardarmi. Chissà, forse mi ha ringraziato così».

Per gli uccelli, invece, esistono procedure specifiche: «Quelli feriti li portiamo all’ornitologa». E quando si tratta di animali morti, l’intervento è comunque necessario: «Se troviamo un animale morto avvisiamo il guardiacaccia, che lo marca per la statistica». Quanto al recupero e al trasporto di quelli feriti ci vuole attenzione e competenza. «Metto i guanti, poi li prendo. Bisogna fare attenzione che il tasso morsica», spiega. «Lo prendo passandogli una servietta (un asciugamano, ndr.) sotto, senza toccarlo e lo metto nel trasportino». Tecniche simili vengono utilizzate anche per le volpi.

«Una volpe finita nel tombino»
Tra i casi più frequenti ci sono gli investimenti stradali. «Volpi, tassi, faine: attraversano la strada e restano sotto», racconta il pensionato. In altri casi, quando possibile, l’intervento si conclude sul posto: «Se riusciamo, lo lasciamo andare». Non mancano episodi curiosi, come il salvataggio di una volpe finita in un tombino: «Una signora mi ha chiamato dicendo che c’era un coniglio. Sono andato e invece era una volpe. L’ho tirata fuori e l’ho lasciata andare nel prato». Oppure situazioni più drammatiche: «Abbiamo trovato due gatti in un trasportino sopra l’immondizia. Vivi ancora, però».

Mentre parla, Aiani scorre sul suo telefono le foto degli animali salvati, lo fa gelosamente, per poi aggiungere: «Adesso vedo le volpi molto magre», osserva. «Una volta c’erano più bacche e più risorse. Hanno diboscato tutto. A Ligornetto, vicino alla chiesa di San Giuseppe, una volpe ha attraversato la strada ed è morta investita, era magrissima e se non moriva sotto la macchina moriva da sola». Gli chiediamo se è giusto pensare di aiutarle, lasciando magari del cibo nei nostri giardini, ma ci gela immediatamente: «È vietato dare il cibo agli animali selvatici. Anche se a fin di bene non va fatto».

«Mai un morso... però...»
Il buio sta per arrivare e la chiacchierata volge al termine. Gianni controlla se i cuccioli di volpe, che il giorno precedente all'intervista aveva visto pericolosamente vicino alla strada, non si ripresentino e dà qualche colpo di bastone a terra, per tenerli lontano dal pericolo. Ma non li vediamo più: «Erano un po' stupidotti ma ora la mamma li avrà istruiti». Siamo ai saluti e c'è spazio per un ultimo "doloroso" aneddoto: «In questi anni ho preso volpi, tassi, rottweiler… ma l'unico a morsicarmi è stato un pinscher». E ci saluta con un sorriso.

Foto TioGianni in missione a Castel San Pietro: «Faccio capire alle piccole volpi che non devono stare sulla strada»

I contatti
Tutti dettagli sull'Associazione ATVSA Soccorso Animali del Mendrisiotto - Organizzazione no-profit - sono disponibili sulla pagna Facebook dell'ente

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
animali feritigianniguardiacacciainvestimenti stradalirottweilerserviettavolontariatovolpe
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
1 gior
47

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
1 gior
34
174

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
LIVE
CANTONE
2 gior

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
18 ore
5
51

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
1 gior
32
96

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
1 gior
38
117

«A quando la prossima disgrazia?»

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
7
43

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
105
182

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
19 ore
228

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
LIVE
CONFINE
1 gior
3

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca
LIVE
METEO
2 gior
1
30

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
21 ore
109
267

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»
LIVE
CANTONE
2 gior
25
32

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
1 gior
44
122

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Sfoghi in coda
LIVE
CANTONE
1 gior
61

Sfoghi in coda

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
LIVE
ITALIA
13 ore
13
35

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
43
77

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
30
94

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»
LIVE
CANTONE
2 gior
68
172

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
21
46

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
LIVE
CANTONE
2 gior
10
77

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata
LIVE
SOLETTA
1 gior

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
20 ore
14
33

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
LIVE
TRAFFICO
2 gior
11
57

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
18
89

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
30

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como
LIVE
CONFINE
1 gior

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
23
95

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti
LIVE
LUGANO
1 gior
44
99

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti

Violenza gratuita, spettacolo indegno
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
43

Violenza gratuita, spettacolo indegno

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
2 gior

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani
LIVE
LIVE
LUGANO
20 ore
29
47

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
LIVE
ITALIA
15 ore
5
91

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato

«Mi fa male l’anima, scusatemi»
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
18
73

«Mi fa male l’anima, scusatemi»

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
65
93

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
LIVE
CHIASSO
1 gior
51
207

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
5
68

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra
LIVE
SVIZZERA
1 gior

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"
LIVE
RASSEGNA STAMPA
2 gior
12
57

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
68

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
15
67

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
2 gior

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie
LIVE
CANTONE
1 gior
15
33

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
5
31

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
20 ore
10
59

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

ULTIME NOTIZIE TICINO
Incidente sulla A2, da San Nicolao si viaggia a passo d'uomo
LIVE
TRAFFICO
12 min

Incidente sulla A2, da San Nicolao si viaggia a passo d'uomo

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
LIVE
CAPRIASCA
1 ora
2

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

Un fiume di mani rosse, come monito
LIVE
ROVEREDO / SAN VITTORE (GR)
2 ore
3

Un fiume di mani rosse, come monito

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione
LIVE
CANTONE
3 ore
23
132

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
3 ore
32

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Forse si smetterà di litigare
LIVE
BOSCO GURIN
3 ore
3
20

Forse si smetterà di litigare

Donati oltre 209mila franchi per ciechi e ipovedenti
LIVE
CANTONE
13 ore
1
21

Donati oltre 209mila franchi per ciechi e ipovedenti

Rubate almeno tre Madonne di bronzo
LIVE
NEGGIO
15 ore
5
95

Rubate almeno tre Madonne di bronzo

Moon+Stars 2026, ci sono già le date del prossimo anno
LIVE
LOCARNO
16 ore
18

Moon+Stars 2026, ci sono già le date del prossimo anno

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»
LIVE
CANTONE
16 ore

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»