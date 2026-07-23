La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

Il lavoro dell’associazione consiste nel recupero e nell’assistenza, in collaborazione con le strutture del territorio: «Li portiamo alla protezione animali a Melano, poi vanno dal veterinario, vengono vaccinati e sterilizzati, pronti per un’eventuale adozione». Negli anni, il suo intervento è stato decisivo anche in situazioni drammatiche, come nel caso di chi cerca di disfarsi del proprio animale domestico nel peggiore dei modi. «Sono intervenuto, ho recuperato il cane e l’ho portato alla protezione animali. Non l’abbiamo messo sul giornale perché se no davamo corda a quello che l’ha fatto».



«Guanti e servietta» per il tasso ferito: «Chiamo sempre il guardiacaccia»

Accanto agli animali domestici, non mancano gli interventi sulla fauna selvatica, secondo protocolli precisi. «Se il tasso è ferito, vedo che ferite ha. Se non se ne va, lo recupero e poi chiamo il guardiacaccia. Questa è la prassi normale». Lo stesso vale per altri animali: «Sia tasso sia volpe, chiamo il guardiacaccia. Gli animali selvatici sono di proprietà del cantone».

Gli aneddoti sono tanti, come un ungulato incastrato nella neve: «Era in un tratto di salita, mi sono legato e l'ho liberato: è scappato a tutta velocità, poi si è girato a guardarmi. Chissà, forse mi ha ringraziato così».



Per gli uccelli, invece, esistono procedure specifiche: «Quelli feriti li portiamo all’ornitologa». E quando si tratta di animali morti, l’intervento è comunque necessario: «Se troviamo un animale morto avvisiamo il guardiacaccia, che lo marca per la statistica». Quanto al recupero e al trasporto di quelli feriti ci vuole attenzione e competenza. «Metto i guanti, poi li prendo. Bisogna fare attenzione che il tasso morsica», spiega. «Lo prendo passandogli una servietta (un asciugamano, ndr.) sotto, senza toccarlo e lo metto nel trasportino». Tecniche simili vengono utilizzate anche per le volpi.



«Una volpe finita nel tombino»

Tra i casi più frequenti ci sono gli investimenti stradali. «Volpi, tassi, faine: attraversano la strada e restano sotto», racconta il pensionato. In altri casi, quando possibile, l’intervento si conclude sul posto: «Se riusciamo, lo lasciamo andare». Non mancano episodi curiosi, come il salvataggio di una volpe finita in un tombino: «Una signora mi ha chiamato dicendo che c’era un coniglio. Sono andato e invece era una volpe. L’ho tirata fuori e l’ho lasciata andare nel prato». Oppure situazioni più drammatiche: «Abbiamo trovato due gatti in un trasportino sopra l’immondizia. Vivi ancora, però».



Mentre parla, Aiani scorre sul suo telefono le foto degli animali salvati, lo fa gelosamente, per poi aggiungere: «Adesso vedo le volpi molto magre», osserva. «Una volta c’erano più bacche e più risorse. Hanno diboscato tutto. A Ligornetto, vicino alla chiesa di San Giuseppe, una volpe ha attraversato la strada ed è morta investita, era magrissima e se non moriva sotto la macchina moriva da sola». Gli chiediamo se è giusto pensare di aiutarle, lasciando magari del cibo nei nostri giardini, ma ci gela immediatamente: «È vietato dare il cibo agli animali selvatici. Anche se a fin di bene non va fatto».



«Mai un morso... però...»

Il buio sta per arrivare e la chiacchierata volge al termine. Gianni controlla se i cuccioli di volpe, che il giorno precedente all'intervista aveva visto pericolosamente vicino alla strada, non si ripresentino e dà qualche colpo di bastone a terra, per tenerli lontano dal pericolo. Ma non li vediamo più: «Erano un po' stupidotti ma ora la mamma li avrà istruiti». Siamo ai saluti e c'è spazio per un ultimo "doloroso" aneddoto: «In questi anni ho preso volpi, tassi, rottweiler… ma l'unico a morsicarmi è stato un pinscher». E ci saluta con un sorriso.