Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

Andreotti e Laffranchini, ascoltati il 30 giugno dalla sottocommissione parlamentare della Gestione, hanno affermato che non era mai accaduto che un consigliere di Stato convocasse una riunione a partire da un caso con cui aveva un legame personale. Sulla vicenda si è attivata anche la sottocommissione della Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio.