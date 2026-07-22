Polemiche azzerate e testa al Dukagjini

La sfida ai kosovari è l'unico pensiero nella testa di Croci-Torti.

«Ho vissuto molto bene l'avvicinamento a questa partita. Sono felice di come hanno lavorato i ragazzi. Faccio loro i complimenti. La preparazione è andata avanti senza intoppi. Devo ringraziare la società che ci ha dato la possibilità di andare in Germania e il Comune di Caslano per averci permesso di completare il pre-ritiro».

Il Dukagjini non sembra un avversario impossibile.

«Non abbiamo molte informazioni ma siamo riusciti a studiarli. Si tratta di una squadra rognosa, che corre per 90’, che ha una cultura balcanica di gente che non vuole mai mollare e che vuole mettersi in mostra. Hanno cambiato tanto e dovremo essere bravi a capire le dinamiche. Non nascondo che partiamo favoriti ma troveremo un avversario che ci aggredirà. Essenziale sarà l’atteggiamento. Non possiamo essere altezzosi o arroganti. Non ce lo possiamo permettere. Cominque conosco molto bene i miei giocatori e so che posso fidarmi di loro. Quello che ho voluto dire, fin dalla Germania, è che questo gruppo giocherà quattro volte nei primi dieci giorni, quindi avrò bisogno di tutti. Quindi magari si parte con una base che conosco a memoria ma la verità è che abbiamo subito partite importanti. Per i nuovi, per i sudamericani, dovremo avere un po’ di pazienza ma saranno sicuramente un rinforzo».