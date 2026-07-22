«Questo Lugano non può più nascondersi»

Inizia una nuova stagione. Con quali sensazioni si avvicina all'esordio?

«Sono moderatamente ottimista. La squadra è cambiata poco rispetto alla scorsa stagione e alcuni giocatori importanti, come Mahou e Bottani, sono stati sostituiti da due giovani sudamericani di prospettiva (Moncada e Bechkam Castro, ndr). Credo però che manchi ancora un centrocampista con le caratteristiche di Belhadj, giocatore che faceva un lavoro oscuro, ma preziosissimo sul piano fisico e tattico. Se arriverà anche quel tassello, il Lugano potrà fare una buona stagione».

La società ha fissato obiettivi ambiziosi: vincere la Coppa Svizzera, qualificarsi al Championship Group e tornare nella fase a gruppi in Europa). Condivide questa linea?

«Gli obiettivi, spesso, sono più un tema giornalistico che sportivo. All'inizio dell'anno tutti puntano al massimo. Le squadre con maggiore blasone, come Young Boys e Basilea, partono per vincere il campionato e andare lontano in Coppa. Il Lugano, dopo le ultime stagioni, non può più nascondersi. Detto questo, il calcio è pieno di variabili: infortuni, dinamiche di spogliatoio e sorprese come quella del Thun nella scorsa stagione possono cambiare completamente il corso di un campionato».

