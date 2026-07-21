NATIONAL LEAGUE
Andrew Agozzino lascia il Bienne
L'attaccante canadese via dai bernesi per motivi personali
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Andrew Agozzino lascia il Bienne
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Andrew Agozzino lascia il Bienne
L'attaccante canadese via dai bernesi per motivi personali
Andrew Agozzino lascia il Bienne
L'attaccante canadese via dai bernesi per motivi personali
BIENNE - Un mese e mezzo, poco più. Tanto è durato il matrimonio tra il Bienne e Andrew Agozzino.
Trovato a inizio giugno un accordo per affrontare insieme il prossimo campionato di National League, il club bernese e l’esperto attaccante canadese hanno infatti già deciso di separarsi.
“Motivi personali del giocatore”, si legge nel comunicato dei Seeländer, che saranno ora costretti a tornare sul mercato per ingaggiare un nuovo straniero.
Prima di accettare di mettersi in gioco in Svizzera, il 35enne non era mai “uscito” dal Nord America. Nell’ultimo anno, aveva collezionato due presenze in NHL con gli Utah Mammoth e 56 partite e 39 punti (19 reti) in AHL con i Tucson Roadrunners.
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