Andrew Agozzino lascia il Bienne

“Motivi personali del giocatore”, si legge nel comunicato dei Seeländer, che saranno ora costretti a tornare sul mercato per ingaggiare un nuovo straniero.

Prima di accettare di mettersi in gioco in Svizzera, il 35enne non era mai “uscito” dal Nord America. Nell’ultimo anno, aveva collezionato due presenze in NHL con gli Utah Mammoth e 56 partite e 39 punti (19 reti) in AHL con i Tucson Roadrunners.