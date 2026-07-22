Segretario generale dell'ONU: Trump spinge Infantino

Non è chiaro se Infantino sia interessato all’incarico né se Trump lo abbia preventivamente consultato. La sua eventuale candidatura andrebbe ad affiancare quelle dell’ex presidente del Cile Michelle Bachelet, invisa agli Stati Uniti, e di Rafael Grossi, direttore argentino dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, considerato scomodo dalla Gran Bretagna per la questione delle isole Falkland.

Secondo le stesse fonti, un’eventuale nomina di Infantino potrebbe contribuire a migliorare i rapporti tra Trump e le Nazioni Unite. Il presidente USA ha più volte criticato l’ONU, accusandola di scarsa efficacia nella gestione e nella mediazione dei principali conflitti internazionali.