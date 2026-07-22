Segretario generale dell'ONU: Trump spinge Infantino
Trump-Infantino, coppia pure fuori dal pallone
Il presidente della FIFA scelto perché ha «un’abilità speciale nell'unire le persone»
Trump-Infantino, coppia pure fuori dal pallone
Il presidente della FIFA scelto perché ha «un’abilità speciale nell'unire le persone»
NEW YORK - Donald Trump avrebbe indicato Gianni Infantino come possibile prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. A riportarlo è il New York Post, che cita alcune fonti secondo cui il presidente degli Stati Uniti considera il numero uno della FIFA «rispettato da tutti nel mondo» e dotato di «un’abilità speciale nell'unire le persone».
L’elezione del nuovo segretario generale è prevista nei prossimi mesi e servirà a sostituire il portoghese Antonio Guterres, in carica dal 2017 e il cui mandato terminerà alla fine del 2026. Il percorso verso la nomina prevede l’endorsement dei quindici membri del Consiglio di Sicurezza, seguito dal voto dell’Assemblea generale.
Non è chiaro se Infantino sia interessato all’incarico né se Trump lo abbia preventivamente consultato. La sua eventuale candidatura andrebbe ad affiancare quelle dell’ex presidente del Cile Michelle Bachelet, invisa agli Stati Uniti, e di Rafael Grossi, direttore argentino dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, considerato scomodo dalla Gran Bretagna per la questione delle isole Falkland.
Secondo le stesse fonti, un’eventuale nomina di Infantino potrebbe contribuire a migliorare i rapporti tra Trump e le Nazioni Unite. Il presidente USA ha più volte criticato l’ONU, accusandola di scarsa efficacia nella gestione e nella mediazione dei principali conflitti internazionali.