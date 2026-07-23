«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

«Per stare bene non poteva continuare a lavorare»

Le motivazioni, spesso, sono molteplici. Ed è il caso anche dei due ticinesi. «Negli ultimi anni Celestino ha avuto dei problemi di cuore ed è stato operato diverse volte», spiega Rita. «Abbiamo capito che per poter stare bene avrebbe dovuto togliersi tutto lo stress del lavoro e del negozio». I due, infatti, erano proprietari di una macelleria, e lavoravano ancora a pieno regime.

«Ci siamo guardati in faccia e abbiamo ragionato: smettere di lavorare in quel momento, lui a 60 anni e io a 57, restando in Svizzera, sarebbe stato praticamente impossibile. Quindi abbiamo detto: "vediamo un po' all'estero la vita quanto costa". Abbiamo fatto le nostre valutazioni prendendo in considerazione prima l’Italia e poi la Spagna, e per finire abbiamo deciso di venire qui in Costa Blanca».