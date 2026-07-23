Un fiume di mani rosse, come monito
Sabato verrà inaugurata l'installazione artistica “Your Hands Are Their Hands”
Sabato verrà inaugurata l'installazione artistica “Your Hands Are Their Hands”
ROVEREDO - Sabato 25 luglio sarà inaugurata “Your Hands Are Their Hands”, un’installazione artistica partecipativa lungo la ciclopista tra Roveredo e San Vittore, dedicata a memoria e solidarietà.
Nata dal basso e realizzata senza fini di lucro grazie a volontari e cittadini, l’opera è il risultato di oltre un anno di lavoro e riunisce migliaia di impronte di mani rosse provenienti da tutto il mondo, simbolo di umanità e vicinanza. Le mani rappresentano i partecipanti, ma anche la memoria dei bambini vittime dei conflitti armati e di chi vive ancora oggi le conseguenze della guerra.
Durante la giornata sarà possibile adottare simbolicamente una mano, contribuendo alla raccolta fondi. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Soleterre a sostegno dei programmi di emergenza oncologica pediatrica e del Children’s Center di Beit Jala.
L’inaugurazione inizierà alle ore 10.00 con il ritrovo al sedime Lingera di Roveredo. Seguirà una camminata fino alla Cappella Santa Croce e al Centro per la Pace di San Vittore, dove si terranno presentazione del progetto, interventi di Fondazione Soleterre, CollettiviGAT e CUSP, oltre a momenti musicali e di condivisione.