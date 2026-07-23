Un fiume di mani rosse, come monito

Nata dal basso e realizzata senza fini di lucro grazie a volontari e cittadini, l’opera è il risultato di oltre un anno di lavoro e riunisce migliaia di impronte di mani rosse provenienti da tutto il mondo, simbolo di umanità e vicinanza. Le mani rappresentano i partecipanti, ma anche la memoria dei bambini vittime dei conflitti armati e di chi vive ancora oggi le conseguenze della guerra.