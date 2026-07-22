Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

La modifica della legge sulle piscine pubbliche impone costumi da bagno di lunghezza non oltre le ginocchia e che lascino le braccia scoperte. Nata da un progetto dell'UDC, che voleva penalizzare l'uso del burkini, era stata emendata per adottare una formulazione più ampia. Il Consiglio di Stato, contrario alla misura, aveva sottolineato che tale testo violava la libertà individuale e l'autonomia comunale.