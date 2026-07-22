La SSR deve pubblicare i commenti critici nella sezione commenti

Nel febbraio 2024 la redazione pubblicò un articolo online in cui veniva sollevata la questione se gli zoo fossero conformi ai tempi. La notizia era accompagnata da una foto di un suricato.

Il ricorrente criticò in un commento che in tutto il sito della SRF non veniva citato Julian Assange, sebbene in quei giorni si stesse tenendo un importante processo contro il fondatore di Wikileaks. L'uomo aggiunse che «intanto abbiamo la possibilità di dibattere sui suricati dello Zoo di Zurigo. Sicuramente anche i suricati sono importanti. Ma a chi è venuto in mente di stabilire che questo sia il dibattito del giorno? Che vengano forniti il suo nome e la sua funzione».