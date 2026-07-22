Caso Frei, l'avvocata di una vittima critica le autorità

Aiuti insufficienti

Secondo Radio SRF, dopo l'arresto del presunto autore nell'autunno 2023, la madre della minorenne ha perso il lavoro. Madre e figlia si sono quindi rivolte all'autorità sociale del loro comune di domicilio, Untersiggenthal (AG). Il comune ha però concesso solo un aiuto d'emergenza, invece dell'assistenza sociale. Inoltre, entrambe sono state segnalate all'Ufficio migrazione. A causa del sospetto di lavoro fittizio, rischiano l'espulsione dalla Svizzera.

All'epoca dell'arresto dell'ex Gran Consigliere, le autorità non erano consapevoli della gravità del caso. «Oggi disponiamo naturalmente di ulteriori informazioni e conoscenze aggiornate», ha dichiarato mercoledì a Radio SRF il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli. «Per questo motivo l'Ufficio migrazione continua a monitorare e verificare il caso, non solo ora a seguito della copertura mediatica, ma già da tempo».