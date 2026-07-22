Canale di Panama, la Svizzera aderisce al patto di neutralità
La decisione rafforza il sostegno globale alla neutralità e sicurezza del traffico marittimo nel Canale.
PANAMA - L'amministrazione del presidente panamense José Raúl Mulino ha annunciato l'adesione della Svizzera al protocollo relativo al Trattato sulla neutralità permanente e sul funzionamento del Canale di Panama. Il documento è stato depositato durante una cerimonia nella sede dell'Organizzazione degli Stati Americani a Washington, presieduta dal segretario generale Albert Ramdin e con la partecipazione dell'ambasciatore svizzero Ralf Heckner.
Il ministero degli Esteri panamense ha evidenziato il significato speciale del passo compiuto dalla nazione europea, riconosciuta a livello mondiale per la sua storica tradizione di neutralità. L'adesione rientra nella strategia di politica estera voluta da Mulino per consolidare il sostegno internazionale al regime giuridico dell'infrastruttura, garantendo che la via interoceanica rimanga aperta al transito delle navi di tutte le nazioni in condizioni di uguaglianza, sicurezza e senza discriminazioni.