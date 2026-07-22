Canale di Panama, la Svizzera aderisce al patto di neutralità

PANAMA - L'amministrazione del presidente panamense José Raúl Mulino ha annunciato l'adesione della Svizzera al protocollo relativo al Trattato sulla neutralità permanente e sul funzionamento del Canale di Panama. Il documento è stato depositato durante una cerimonia nella sede dell'Organizzazione degli Stati Americani a Washington, presieduta dal segretario generale Albert Ramdin e con la partecipazione dell'ambasciatore svizzero Ralf Heckner.