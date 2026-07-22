Sandoz, dazi di Trump sui generici? «Troppo presto per valutare»

Stando a quanto comunicato nella notte da Washington, a partire dal primo agosto 2026 tutti i preparati generici importati negli Stati Uniti continueranno a essere soggetti a dazio zero per un periodo di due anni, mentre successivamente le tariffe saliranno al 100% per un anno e al 200% negli anni seguenti. La decisione mira a riportare la produzione farmaceutica sul suolo americano, colpendo duramente le aziende che producono all'estero. Per Sandoz, che ha una significativa esposizione al mercato Usa con i suoi generici e biosimilari, la posta in gioco è alta.

Nonostante l'incertezza, il gruppo renano ha scelto un approccio collaborativo. «Vogliamo lavorare in modo costruttivo con gli attori rilevanti», ha sottolineato l'addetto stampa. L'impresa si allinea sull'obiettivo dichiarato dall'amministrazione Trump di migliorare l'accesso ai farmaci e la loro accessibilità economica negli Stati Uniti. «I generici e i biosimilari contribuiscono già in modo determinante alla riduzione dei costi sanitari e a garantire l'accesso dei pazienti alle cure», ha argomentato il responsabile della comunicazione di Sandoz.