Annegamenti: quest'anno almeno 15 morti

Con il bel tempo e le temperature elevate più persone sono tentate da un bagno fresco, ciò che secondo la SSS aumenta l'esposizione ai pericoli in acqua e nelle sue immediate vicinanze.

Mediamente una cinquantina di persone muore annegata ogni anno. Tra le vittime sono particolarmente numerosi i giovani adulti tra i 17 e i 32 anni e gli over 65. Inoltre gli uomini sono nettamente più spesso vittime di incidenti rispetto alle donne, a causa di una maggiore propensione al rischio e alla tendenza a sovrastimare le proprie capacità.