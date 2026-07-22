Annegamenti: quest'anno almeno 15 morti
L'incremento degli incidenti è favorito dalle alte temperature e dall'aumento delle persone che si dedicano al nuoto.
BERNA - Almeno quindici persone sono decedute quest'estate in Svizzera a causa di incidenti balneari, secondo un calcolo di Keystone-ATS. Si tratta di un bilancio già peggiore rispetto a quello dello scorso anno.
Fino a ieri il numero di decessi era superiore a quello degli ultimi due anni, ma inferiore al 2022 e al 2023, osserva un portavoce della Società Svizzera di Salvataggio (SSS).
Con il bel tempo e le temperature elevate più persone sono tentate da un bagno fresco, ciò che secondo la SSS aumenta l'esposizione ai pericoli in acqua e nelle sue immediate vicinanze.
Mediamente una cinquantina di persone muore annegata ogni anno. Tra le vittime sono particolarmente numerosi i giovani adulti tra i 17 e i 32 anni e gli over 65. Inoltre gli uomini sono nettamente più spesso vittime di incidenti rispetto alle donne, a causa di una maggiore propensione al rischio e alla tendenza a sovrastimare le proprie capacità.
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