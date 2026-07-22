Il ritrovamento di listerie negli alimenti non ha nulla a che vedere con il caldo
Le autorità rassicurano: i controlli funzionano e i recenti richiami sono frutto di coincidenze.
BERNA - Dopo la presenza di listerie nel salmone affumicato di Coop e Migros, i batteri pericolosi per la salute sono stati ora rilevati anche in un sandwich di Denner. Tuttavia, le autorità escludono un collegamento con la recente ondata di caldo.
I batteri sono stati scoperti nell'ambito dei controlli interni delle aziende e dei controlli alimentari cantonali, ha comunicato martedì l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Non hanno, però, nulla a che vedere con le attuali alte temperature. Piuttosto, viene spiegato, il rilevamento di questi batteri dimostra che il sistema di controllo funziona. Il fatto che i casi si siano verificati nello stesso periodo, insomma, sarebbe una semplice coincidenza.
Nel caso del sandwich di Denner si tratta del prodotto "Tramezzino Stellato Kebab Pomodoro, Cipolla", numero di lotto D-176-F con data di consumo 30.07.2026.
Poco meno di una settimana fa, l'USAV aveva inoltre sconsigliato il consumo dei prodotti "Migros tagli di salmone d'allevamento" e "Coop Prix Garantie Listarelle di salmone affumicato" in confezioni da 180 grammi ciascuna.
Tutti i prodotti interessati sono stati ritirati dalla vendita e richiamati. Un pericolo per la salute, infatti, non può essere escluso, secondo l'USAV. Sono interessati esclusivamente gli alimenti con i numeri di articolo e le date di consumo indicati nel richiamo, si legge ancora.
Le listerie possono causare la malattia infettiva listeriosi. Particolarmente a rischio sono le persone con un sistema immunitario indebolito, le donne in gravidanza, i neonati e gli anziani. Mentre un'infezione nelle persone sane spesso decorre in modo lieve o asintomatico, nei gruppi a rischio può avere un decorso grave e, in determinate circostanze, risultare letale.