Il ritrovamento di listerie negli alimenti non ha nulla a che vedere con il caldo

I batteri sono stati scoperti nell'ambito dei controlli interni delle aziende e dei controlli alimentari cantonali, ha comunicato martedì l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Non hanno, però, nulla a che vedere con le attuali alte temperature. Piuttosto, viene spiegato, il rilevamento di questi batteri dimostra che il sistema di controllo funziona. Il fatto che i casi si siano verificati nello stesso periodo, insomma, sarebbe una semplice coincidenza.