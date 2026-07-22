Auto, gli svizzeri preferiscono l'usato

In un contesto di incertezze geopolitiche e aumento del costo della vita, il settore mostra stanchezza. Dopo i cali di gennaio (-5%) e febbraio (-4%), marzo e aprile sono rimasti fermi. Il primo semestre chiude a +3% rispetto al debole 2025, grazie soprattutto a giugno (+15%), ma l'associazione invita a non sopravvalutare il dato.