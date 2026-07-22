La lite degenera e spunta un coltello: due feriti in ospedale

Il fatto è accaduto poco dopo le 21.15, in un edificio in Ostenbergstrasse. Secondo la polizia i protagonisti del diverbio sono due uomini svizzeri di 31 e 40 anni e una donna svizzera di 30 anni. Uno degli uomini e la donna sono stati ricoverati con ferite da punta e da taglio, ma la loro vita non è in pericolo. Il terzo coinvolto è rimasto ferito in modo lieve e non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

La dinamica dei fatti è oggetto di indagine da parte della polizia e della Procura, che ha aperto un procedimento penale contro i due uomini.