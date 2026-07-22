BASILEA CAMPAGNA
La lite degenera e spunta un coltello: due feriti in ospedale
Tre le persone coinvolte nell'episodio avvenuto martedì sera a Liestal
Depositphotos (kopitin)
Fonte Polizia cantonale Basilea Campagna
La lite degenera e spunta un coltello: due feriti in ospedale
Tre le persone coinvolte nell'episodio avvenuto martedì sera a Liestal
LIESTAL - Una lite degenerata in un'aggressione, durante la quale è spuntato un coltello, ha causato due feriti nella serata di martedì 21 luglio a Liestal (Basilea Campagna),
Il fatto è accaduto poco dopo le 21.15, in un edificio in Ostenbergstrasse. Secondo la polizia i protagonisti del diverbio sono due uomini svizzeri di 31 e 40 anni e una donna svizzera di 30 anni. Uno degli uomini e la donna sono stati ricoverati con ferite da punta e da taglio, ma la loro vita non è in pericolo. Il terzo coinvolto è rimasto ferito in modo lieve e non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.
La dinamica dei fatti è oggetto di indagine da parte della polizia e della Procura, che ha aperto un procedimento penale contro i due uomini.
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