Allarme siccità: ecco come puoi salvare il giardino

La priorità? Alberi e piante in vaso

In caso di forti restrizioni, la priorità va ad alberi e arbusti, in particolare quelli giovani, seguiti dalle piante in vaso e da quelle perenni. L’orto, spesso ancora autorizzato all’irrigazione, richiede attenzione soprattutto per le piante che stanno producendo frutti. Il prato, invece, può essere lasciato per ultimo: anche se ingiallito, non è morto e tornerà verde con le piogge.

Annaffiare nelle ore serali

Per ridurre le perdite d’acqua è essenziale curare il suolo, aumentando il contenuto di sostanze organiche e migliorandone la capacità di trattenere l’umidità. Se è consentita un’irrigazione d’emergenza, è preferibile annaffiare in profondità e nelle ore serali, in modo mirato. Tecniche come la pacciamatura con trucioli di legno o paglia e l’uso di contenitori in terracotta interrati, le cosiddette “oyas”, aiutano a limitare l’evaporazione e a distribuire l’acqua in modo efficiente.