Caso Frei, le Donne PLR attaccano: «Protezione insufficiente, fare piena luce»

BERNA - Le Donne PLR Svizzera chiedono un rafforzamento della prevenzione, sanzioni più incisive e una protezione più efficace per le vittime di violenza contro le donne. La presa di posizione arriva alla luce delle gravi accuse e dei presunti reati sessuali attribuiti a un ex deputato del Gran Consiglio argoviese ai danni di donne e bambini.