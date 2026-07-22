Cerca e trova immobili
Segnalaci
GLARONA

Ancora un furto in un'armeria, ladri in fuga

L'ondata di furti in negozi di armi preoccupa le autorità, che rafforzano la cooperazione tra cantoni e federazione.
Ancora un furto in un'armeria, ladri in fuga
Polizia cantonale di Glarona
Fonte Ats
di Redazione
Ancora un furto in un'armeria, ladri in fuga
L'ondata di furti in negozi di armi preoccupa le autorità, che rafforzano la cooperazione tra cantoni e federazione.

GLARONA - Ancora un furto in un'armeria: questa volta, ad essere stato preso di mira nella notte di mercoledì è un negozio di Glarona. I ladri, stando a una nota odierna della polizia cantonale, si sono impossessati di un certo numero di armi e sono tutt'ora uccel di bosco.

In base ai primi elementi forniti dalle autorità glaronesi, l'allarme è giunto alla centrale di polizia poco dopo le 03.10. All'arrivo delle pattuglie, i malfattori si erano già dileguati. I ladri sono penetrati nell'armeria forzando una finestra. Le ricerche avviate speditamente anche con l'aiuto delle polizie dei Cantoni vicini - Svitto, San Gallo e Uri, sono finora rimaste senza esito.

È dal 2025 che simili azioni criminose si susseguono in tutta la Svizzera. Il fenomeno ha dapprima interessato soprattutto la svizzera francese, per poi spostarsi nella Svizzera tedesca; anche il Ticino non è stato risparmiato dal fenomeno.

Secondo informazioni fornite dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol) a Keystone-ATS a inizio luglio, solo da gennaio di quest'anno sono stati registrati 23 casi di furti con scasso - riusciti o tentati - in negozi di armi. Fedpol registra un aumento di simili episodi già dall'anno scorso. Un aspetto interessante è che in quasi tutti i furti sono coinvolte bande di ladri provenienti da altri paesi, in particolare dalla Francia.

Parallelamente ai furti di armi, secondo fedpol dallo scorso anno si stanno moltiplicando anche i furti di auto di lusso in carrozzerie. Inoltre, soprattutto nella regione di Ginevra, si è registrato un aumento dei tentativi e dei casi consumati di "homejacking", ossia l'aggressione da parte di criminali di persone nelle loro abitazioni, con l'obiettivo di sottrarre denaro, gioielli o automobili.

Sempre secondo l'Ufficio federale di polizia, i vari reati sono da attribuire al fenomeno del "Crime-as-a-Service" (CAAS): un modus operandi a cui ricorrono sempre più spesso soprattutto organizzazioni criminali francesi. Da un lato ci sono i mandanti che commissionano i reati e li finanziano, dall'altro ci sono i reclutatori, che ingaggiano potenziali "soldati" tramite le reti sociali e spesso scambiano ulteriori dettagli tramite servizi di messaggistica crittografati.

Nei casi che riguardano la Svizzera il reclutamento avviene per lo più tramite Snapchat; video promozionali si trovano però anche su TikTok e Telegram. Secondo fedpol i tentativi di reclutamento riguardano ormai anche giovani svizzeri: sono stati segnalati casi, tra l'altro, nei cantoni di San Gallo e Zurigo.

I responsabili assicurano quindi che siano disponibili le risorse logistiche necessarie per il delitto, come veicoli, attrezzi, contatti o mezzi finanziari. L'esecuzione del reato viene poi affidata ai "soldati" reclutati, a cui vengono promesse somme di denaro che vanno da 500 a ben oltre 10'000 euro.

Secondo Fedpol, i "soldati" sono "per lo più minorenni o giovani adulti inesperti, senza legami diretti con un'organizzazione criminale". Nella Confederazione vengono impiegati quasi esclusivamente uomini.

Come reagiscono le autorità al fenomeno? Le attività criminali dei gruppi francesi e la relativa strategia del "Crime-as-a-Service" devono essere contrastate a lungo termine. A tal fine la Confederazione e i Cantoni hanno istituito una task force operativa nazionale nell'ambito dell'Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
armeriaarmicrime-as-a-servicefurtopoliziaSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
10 ore
42

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
1 gior
26
173

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
LIVE
CANTONE
2 gior

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
1 gior
34
119

«A quando la prossima disgrazia?»

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
20 ore
31
95

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
7
43

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
100
182

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
30
95

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca
LIVE
METEO
1 gior
1
31

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
LIVE
CONFINE
1 gior
3

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»
LIVE
CANTONE
1 gior
25
33

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
3 gior
74
95

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Sfoghi in coda
LIVE
CANTONE
10 ore
60

Sfoghi in coda

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
3 ore
150

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
43
79

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
18
94

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»
LIVE
CANTONE
1 gior
68
179

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
19
47

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
LIVE
CANTONE
2 gior
10
77

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata
LIVE
SOLETTA
1 gior

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
37
149

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior

Notte movimentata: tre uomini in fuga

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
10 ore
28
104

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
LIVE
TRAFFICO
1 gior
11
59

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
3 gior

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
30

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
16

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como
LIVE
CONFINE
17 ore

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
12
34

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
23
96

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
4 ore
81
182

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

Violenza gratuita, spettacolo indegno
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
44

Violenza gratuita, spettacolo indegno

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
2 gior

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti

«Mi fa male l’anima, scusatemi»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
18
73

«Mi fa male l’anima, scusatemi»

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti
LIVE
LUGANO
8 ore
39
90

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
65
93

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
69

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"
LIVE
RASSEGNA STAMPA
2 gior
12
59

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
69

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra
LIVE
SVIZZERA
22 ore

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
1 ora
4

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
LIVE
CHIASSO
20 ore
49
205

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì

Oltre 12 anni di incertezze
LIVE
CANTONE
2 gior
31
54

Oltre 12 anni di incertezze

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
15
68

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
2 gior

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
32

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie
LIVE
CANTONE
10 ore
15
33

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
La canicola potrebbe colpire anche loro
LIVE
SVIZZERA
14 min

La canicola potrebbe colpire anche loro

Incendio in una falegnameria: fiamme domate, cause ancora da chiarire
LIVE
URI
40 min

Incendio in una falegnameria: fiamme domate, cause ancora da chiarire

Nuotatore dato per disperso e poi ritrovato: sta bene
LIVE
URI
1 ora
4

Nuotatore dato per disperso e poi ritrovato: sta bene

Caso Frei, le Donne PLR attaccano: «Protezione insufficiente, fare piena luce»
LIVE
SVIZZERA
2 ore
2
8

Caso Frei, le Donne PLR attaccano: «Protezione insufficiente, fare piena luce»

Quasi 20mila firme per rivedere la legge sulla protezione degli animali
LIVE
BERNA
2 ore
16

Quasi 20mila firme per rivedere la legge sulla protezione degli animali

Pernottamenti, giugno non è stato un buon mese
LIVE
TURISMO
2 ore
2
1

Pernottamenti, giugno non è stato un buon mese

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
3 ore
7
47

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

La SSR deve pubblicare i commenti critici nella sezione commenti
LIVE
SVIZZERA
5 ore
3
31

La SSR deve pubblicare i commenti critici nella sezione commenti

La lite degenera e spunta un coltello: due feriti in ospedale
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
5 ore
8

La lite degenera e spunta un coltello: due feriti in ospedale

Auto, gli svizzeri preferiscono l'usato
LIVE
SVIZZERA
6 ore
1
18

Auto, gli svizzeri preferiscono l'usato