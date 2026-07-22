Ancora un furto in un'armeria, ladri in fuga

È dal 2025 che simili azioni criminose si susseguono in tutta la Svizzera. Il fenomeno ha dapprima interessato soprattutto la svizzera francese, per poi spostarsi nella Svizzera tedesca; anche il Ticino non è stato risparmiato dal fenomeno.

Secondo informazioni fornite dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol) a Keystone-ATS a inizio luglio, solo da gennaio di quest'anno sono stati registrati 23 casi di furti con scasso - riusciti o tentati - in negozi di armi. Fedpol registra un aumento di simili episodi già dall'anno scorso. Un aspetto interessante è che in quasi tutti i furti sono coinvolte bande di ladri provenienti da altri paesi, in particolare dalla Francia.