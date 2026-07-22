Pernottamenti, giugno non è stato un buon mese

Non sono ancora note cifre assolute. Alcune informazioni sono state però fornite in relazione alla provenienza dei visitatori stranieri. Spicca così il -18,9% dell'Asia (-33,7% per India, -29,9% per gli Stati del Golfo, -7,4% per la Cina); marciano invece sostanzialmente sul posto l'America, che segna -0,1%, e l'Europa, che mette a referto -0,3%, con andamenti assai disparati a seconda del paese (Olanda -3,8%, Germania -3,3%, Regno Unito -1,0%, Italia +1,0%, Francia +4,0%).

Se fosse confermato l'arretramento generale di giugno convaliderebbe una tendenza che è stata osservata anche in marzo (-5,2%), aprile (-0,6%) e maggio (-1,1%), mentre i primi due mesi del 2026 - gennaio (+2,6%) e febbraio (+2,9%) - erano risultati positivi.