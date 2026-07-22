La canicola potrebbe colpire anche loro

Il caldo e la siccità non infastidiscono i coleotteri giapponesi, dannosi per le piante - al contrario, ha indicato a Keystone-ATS Timo Börker del servizio cantonale di protezione delle piante della città di Basilea. «Temperature comprese tra i 21 e i 35 gradi rappresentano le condizioni ideali per i coleotteri». Tuttavia tali condizioni non sono ideali per lo sviluppo delle loro larve. Gli effetti potranno essere valutati con certezza solo nella prossima stagione.