URI
Incendio in una falegnameria: fiamme domate, cause ancora da chiarire
La strada del Passo del Klausen è nuovamente percorribile dalle 16.15
LETTORE 20 MINUTEN
Fonte Polizia cantonale Uri
Incendio in una falegnameria: fiamme domate, cause ancora da chiarire
La strada del Passo del Klausen è nuovamente percorribile dalle 16.15
SPIRINGEN - È stato completamente domato il vasto incendio divampato oggi, mercoledì 22 luglio, all’interno di una falegnameria a Spiringen (UR). Le operazioni di spegnimento si sono concluse, mentre i pompieri restano sul posto per i lavori di bonifica e per garantire il presidio dell’area.
Restano al momento sconosciute le cause del rogo, su cui sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia cantonale di Uri.
Nel frattempo, la situazione operativa ha consentito la riapertura della strada del Passo del Klausen, tornata accessibile al traffico in entrambe le direzioni a partire dalle 16.15.
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