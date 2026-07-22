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Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

Il 55enne ha riportato una ferita profonda, dalla quale ha perso molto sangue
Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
Depositphotos (wrangel)
Fonte Corriere della Sera
elaborata da Redazione
Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
Il 55enne ha riportato una ferita profonda, dalla quale ha perso molto sangue

POLLICA - Momenti di paura martedì mattina sul litorale di Pioppi, frazione del comune di Pollica, in provincia di Salerno, per un turista svizzero di 55 anni: l'uomo è stato morso a un polpaccio mentre faceva il bagno.

Una fitta violenta lo ha spinto a gridare per chiedere aiuto. Alcuni bagnanti hanno subito allertato un bagnino, che lo ha trovato con una ferita profonda alla gamba e una forte emorragia. La perdita di sangue è stata particolarmente copiosa anche a causa della terapia anticoagulante a cui l’uomo si sottopone da tempo.

Il soccorritore è riuscito a contenere l’emorragia applicando due magliette attorno alla ferita. Il turista è stato poi accompagnato al punto di primo soccorso del lido, in attesa dell’arrivo dei sanitari, che ne hanno disposto il ricovero in ospedale. Qui gli sono stati applicati diversi punti di sutura alla gamba.

Resta da chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le ipotesi principali indicano il morso di un pesce balestra, specie che può raggiungere dimensioni considerevoli ed essere aggressiva soprattutto nella difesa delle uova, oppure quello di un piccolo barracuda avvicinatosi alla costa.

L’edizione di Salerno del Corriere della Sera riferisce che lo scorso anno sono stati segnalati episodi simili nella penisola sorrentina e in Costiera amalfitana, con morsi a piedi e polpacci. In quei casi, però, si trattava di piccoli saraghi affamati e gli episodi si erano risolti con lievi graffi.

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